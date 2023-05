New Work : Mit "Null-Bock-Tagen" gegen Fachkräftemangel

Den Anstoß dazu gab S-Bahn-Chef Heiko Büttner. "Unsere Mitarbeitenden wissen selbst am besten, welche Linien am auffälligsten und zu kontrollieren sind. Das sind alles erwachsene Menschen. Also behandeln wir sie auch so." Er selbst verzichtet auf ein eigenes Büro - auch so kann New Work aussehen.