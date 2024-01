So wird die Freizeit empfunden: Stress statt Erholung?

Keine Entspannung trotz Freizeit - so geht es einigen Menschen laut einer Befragung. Sie empfinden Druck, obwohl sie nicht arbeiten müssen.

So wird freie Zeit empfunden

Eine erschöpfte Frau macht eine Pause vom Wandern. Quelle: imago

Sie finden keine echte Entspannung, schlafen nicht erholsam oder fühlen Stress in der Freizeit: So empfinden viele Menschen laut einer Befragung des Meinungsforschungsinstituts Yougov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur.

Ihren Schlaf empfinden 41 Prozent als eher nicht bis gar nicht erholsam. Gar nicht oder nicht gut entspannen können sich nach eigener Einschätzung 37 Prozent. 45 Prozent sagten Yougov zufolge, dass sie sehr wenig oder eher wenig Zeit für sich selbst und für ihre persönlichen Interessen haben.

Wir zeigen, wie Sie mit wenigen Brückentagen viele freie Tage am Stück bekommen. Besonders die Weihnachtsfeiertage liegen sehr günstig. 27.12.2023 | 2:36 min

Experte: Empfinden ist normal

Professor Ulrich Reinhardt, der zu Freizeitverhalten und Lebensqualität forscht, hält solche Empfindungen für "relativ normal" - und nicht für ein Zeichen unserer Zeit.

Natürlich ist der Stress in manchen Situationen größer geworden, aber in anderen Stressbereichen hat er eben auch abgenommen. Ulrich Reinhardt, Professor

Dabei stützt er sich auf Vergleiche des seit 40 Jahren erhobenen Freizeit-Monitors der Stiftung für Zukunftsfragen

Ein angeblich wohltuender Wellness-Tipp aus Niedersachen: In Dransfeld dürfen gestresste Besucher mit Kühen kuscheln. 06.09.2023 | 2:28 min

50 Prozent empfinden Freizeitstress

Allerdings seien viele in der Freizeit Getriebene, stellt Reinhardt auch fest:

Freizeit definiert sich über die Freiwilligkeit - wenn man etwas tut, ohne es tun zu müssen. Wir schaffen es aber in der Freizeit an sich nie, das zu tun. Ulrich Reinhardt, Forscher für Freizeitverhalten

Das zeigt auch die Yougov-Umfrage: 50 Prozent der Befragten empfinden manchmal bis sehr häufig Freizeitstress - also Druck oder Zeitdruck in Momenten, in denen sie nicht arbeiten müssen.

Aber es gibt auch die andere Seite dieser Zahlen: Eine meist ebenso große Gruppe Menschen erlebt ihre Erholung und Freizeit ganz anders. So geben 50 Prozent der Befragten an, sehr viel bis eher viel Zeit für sich und ihre Interessen zu haben. 60 Prozent können gut bis sehr gut entspannen und 55 Prozent schätzen ihren Schlaf als sehr bis eher erholsam ein.

Mehrere würden laut Umfrage ihre freie Zeit gerne sinnvoller nutzen

Danach befragt, wie häufig sie das Gefühl haben, dass sie ihre freie Zeit lieber sinnvoller verbringen würden, als sie es tatsächlich getan haben, stimmten 6 Prozent der Aussage "sehr häufig", 16 Prozent "häufig" und 33 Prozent "manchmal" zu.

Laut Reinhardt ist Freizeit oft vollgestopft mit Aktivitäten wie Fernsehschauen, Telefonieren sowie im Internet oder in den sozialen Netzwerken Surfen. "Wenn man aber danach fragt, was würdest du gerne häufiger machen, ja, dann würden viele gerne mehr kulturelle Veranstaltungen besuchen, würden sich häufiger mit Freunden treffen, würden mehr Sport treiben, würden mehr gesellige Aktivitäten machen, würden sich mehr erholen", zählt der Forscher auf. Das sei dann "schon so ein bisschen ein Zeichen unserer Zeit", so Reinhardt.

In der Ägäis bietet der Deutsch-Türke Ibrahim Öztop Entspannung an. Mit Yoga-Cruising sind die Teilnehmer in der türkischen Ägäis unterwegs. 08.11.2023 | 2:10 min

Forscher: Freizeit ist zur Regeneration da

"Und nur um das noch mal klarzustellen: Freizeit ist ursprünglich zur Regeneration von und für den Alltag da, erklärt Forscher Reinhardt. "Das müssten wir natürlich wieder stärker berücksichtigen und nicht dieses Gefühl haben, auch in der Freizeit ständig performen zu müssen", fordert Reinhardt.

Wir wollen jetzt ja nicht nur unsere Arbeitszeit optimieren, wir wollen nicht nur unseren Körper optimieren, jetzt versuchen wir auch noch unsere Freizeit zu optimieren. Ulrich Reinhardt, Professor

Das sei "totaler Quatsch. Das sollte man auf keinen Fall tun", so Reinhardt.