Pinguine bedroht: Vogelgrippe in der Antarktis nachgewiesen

In den vergangenen Jahren breitete sich die Vogelgrippe stetig aus. Nun wurde der Erreger auch in der Antarktis nachgewiesen. Doch eine Impfung macht Hoffnung.

Forschende vermuten, dass Zugvögel das Virus auf das antarktische Festland brachten. Hier wurde der Erreger nun erstmals in einer Raubmöwe nachgewiesen. Für die dort lebende Pinguinpopulation stellt dies eine besonders große Bedrohung dar, da die Tiere meist in großen Kolonien eng zusammenleben. So könnte sich die Seuche rasant ausbreiten.

Impfungen gegen die Vogelgrippe

Timm Harder : Nein, ich sehe da keine Chance, das wirklich umzusetzen. Die Impfstoffe, die es zurzeit gibt, müssen allesamt per Injektion verabreicht werden. Das heißt, wir müssen jeden Vogel einzeln mindestens zweimal im Abstand von vier Wochen stechen und das ist in den Weiten und Räumen nicht vorstellbar.

: Wir können eigentlich nur wirksam eingreifen im Bereich der Zoos, Tierhaltung und Geflügelproduktion . Dort können wir tatsächlich Maßnahmen ergreifen, die verhindern, dass Viren von außen dort eindringen, vermehrt werden und möglicherweise auch wieder nach außen zurückgegeben werden. Das können wir zumindest hier in Europa, in Deutschland, wirklich sehr gut gestalten und schaffen.

Die einzigen Möglichkeiten, die sich so in den letzten zwei Jahren gezeigt haben, war wirklich in der Betreuung von Brutkolonien, zum Beispiel bei Seeschwalben oder bei Möwen. Wenn dort Infektionen auftreten, die Seuche anfängt sich auszubreiten, gilt es frühzeitig, kranke und veränderte Tiere einzusammeln, sodass insgesamt die Viruslast in diesen Kolonien gedrückt wird.

ZDFheute : Wenn wir jetzt nochmal in die Antarktis schauen, was erwarten Sie dort? Ist da ein Massensterben der Pinguine tatsächlich zu erwarten?

Harder: Wir können es nicht ausschließen im Moment, aber es hat sich gezeigt: Man muss sehr, sehr vorsichtig mit Prognosen sein, was Influenzaviren anbelangt. Die sind hochflexibel und das ist ein großes erratisches System, was das Virus in der Antarktis anbelangt. Es kann also wirklich eine leichte Brise sein, die einige Tiere dort in Mitleidenschaft zieht.