Die Unterschiede zwischen Anarktis und Arktis

Wusstest du, dass sich die Arktis schneller erwärmt als die Antarktis? Dass in der Arktis doppelt so viele Tiere und Pflanzen zu Hause sind? Dass die Antarktis der einzige unbesiedelte Kontinent ist und, dass das durch den Antarktisvertrag auch so bleibt? Warum das so ist, erfährst du in diesem Video.