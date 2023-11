Vogelgrippe in Deutschland und Dänemark ausgebrochen

In zwei deutschen und einem dänischen Geflügelhof ist die Vogelgrippe ausgebrochen. Betroffen sei ein Hof in der Gemeinde Lewitzrand in Mecklenburg-Vorpommern mit etwa 25.000 Tieren, sagte ein Sprecher des Kreises Ludwigslust-Parchim. Die Keulung der Tiere sei angelaufen. Laut Schweriner Landwirtschaftsminister Till Backhaus ( SPD ) handelt es sich um den ersten Fall in diesem Herbst bei Hausgeflügel in seinem Bundesland.