Alkohol in Deutschland: Risiko-Konsum trotz sinkender Zahlen

Für Dr. Peter Heepe, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, liegt der Rückgang vor allem an der verstärkten Präventionsarbeit der vergangenen Jahre. Darunter fallen Projekte und Kampagnen wie die " Aktionswoche Alkohol " der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen , die aktuell mit dem Slogan "Alkohol: Weniger ist besser!" wirbt, sowie kommunale Arbeit in Schulen und Jugendeinrichtungen. Auch die Suchtverlagerung könne eine Rolle spielen, so Heepe: "Der Konsum von Cannabis hat bei der Gruppe 18- bis 25-Jähriger zugenommen."