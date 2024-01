Red Bull und Co.: So schädlich sind Energy Drinks für Kinder

Verbraucherschützer wie Laqua bemängeln, dass die verpflichtenden Warnhinweise auf den Dosen und Flaschen nur sehr klein aufgedruckt sind. Und tatsächlich ist es schwer überhaupt zu erkennen, was dort steht. In äußerst kleinen Buchstaben steht dort meist ein Satz wie dieser: Für Kinder und Jugendliche sowie Schwangere und stillende Mütter nicht geeignet. Ein Hinweis wie auf Zigarettenschachteln wäre wünschenswert oder ein Verkaufsverbot an Kinder und Jugendliche.