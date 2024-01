Alkoholfreier Wein wird als Getränk immer beliebter

"No and Low Alcohol" ist ein Trend vor allem bei Jüngeren , der auch in der Fachwelt des Weines angekommen ist. Während alkoholfreies Bier seit vielen Jahren als feste Größe etabliert ist, nehmen Entwicklung und Absatz entalkoholisierter Weine erst an Fahrt auf. Auch wenn das Deutsche Weininstitut (DWI) 2022 den Anteil am gesamtdeutschen Weinkonsum noch auf unter ein Prozent schätzte, habe der Absatzzuwachs bei etwa 18 Prozent gelegen - Tendenz steigend.