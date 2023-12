Sekt oder Champagner? Das ist der Unterschied

2 Liter Wein

1 Liter Sekt

10 cl Orangenlikör

4 cl Rum

evtl. sprudelndes Mineralwasser zum Verdünnen

1 Dose Ananas in Stücken oder eine frische Ananas

Minze

Eine frische Ananas in mundgerechte Stücke schneiden oder eine Konservendose Ananas verwenden. Die Ananasstücke in einer Bowleschale mit Rum und Orangenlikör übergießen, Minzblätter hinzufügen und alles einige Stunden lang kühl stellen.Dann die Servierschale mit zwei Flaschen gekühltem trockenem Wein auffüllen. Hinweis: Trockener Wein hat in der Regel etwas mehr Säure als süße Weine. Diese Säure trägt dazu bei, dass die Bowle am Ende spritzig und erfrischend schmeckt.Bis zur Verwendung bleibt die Bowle im Kühlschrank. Erst direkt vor dem Servieren wird schließlich eine Flasche Sekt (am besten brut) hinzugefügt. Sollte die Bowle etwas zu kräftig geraten sein, Sprudelwasser hinzufügen.