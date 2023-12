Verkaufsstart: Muss Silvesterfeuerwerk immer noch sein?

Verkaufsstart für Böller : Muss Silvesterfeuerwerk immer noch sein?

von Michael Kniess 28.12.2023 | 11:48 |

Viel Feinstaub und eine große Verletzungsgefahr - trotzdem bleibt für viele das Großfeuerwerk an Silvester unverzichtbar. Was spricht dafür und was dagegen?