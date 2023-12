Winterpflanzen: Tipps für Hyazinthen, Christrosen und Co.

Wer blühende Pflanzen schenken möchte, an denen man viele Jahre Freude hat, der kommt an Christrosen (Helleborus niger) und ihren Verwandten aus der Gattung der Nieswurze (Helleborus) nicht vorbei. Bis März öffnen sich immer neue Schalenblüten, die oftmals bis in den Mai hinein attraktiv bleiben. Nur wenige Gartenpflanzen können mit einer derart reichhaltigen und lang anhaltenden Blühweise auftrumpfen.