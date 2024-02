Rasenpflege im Herbst: So machen Sie Ihren Rasen winterfest

Elmar Mai erklärt, warum gerade jetzt der richtige Zeitpunkt ist, sich um seinen Rasen im Garten zu kümmern. 05.10.2023 | 8:25 min

Viele haben ihren Rasen in der Hitzeperiode gar nicht gewässert, Starkregen dagegen hat den Rasen ertränkt.

Geschädigten Rasen retten

Mähen wichtig, aber nicht zu kurz

Der Rasen sollte im Herbst regelmäßig gemäht werden, damit die Hormone in den Grasspitzen nicht verhindern, dass Seitenknospen austreiben. Allerdings sollte das Mähwerk beim Rasenmäher auf die höchste Stufe eingestellt sein, damit die Grashalme möglichst lang bleiben. Nur so können sie auch im Winter ausreichend Photosynthese betreiben und dadurch den Rasen stärken.

Abgestorbenes Material mit einem Lüfter entfernen

Anschließend sollte das abgestorbene Material mit einem Lüfter entfernt werden. So werden auch Moos und Unkräuter eingedämmt, das Gras kann in die entstandenen Lücken wachsen. Lüfter gibt es in verschiedenen Varianten vom Handgerät bis zum komfortablen Elektro-Komplettgerät.