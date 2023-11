Das stimmt nicht. Schnee entsteht hoch oben in den Wolken. Dort werden aus Wasserdampf einzelne Schneeflocken. Die wachsen dann, bis sie so groß und schwer sind, dass sie runter auf die Erde fallen. Dort kommen sie, wenn es kalt genug ist, als schöner weißer Schnee an. Im Sommer ist es an vielen Orten so warm, dass die Schneeflocken unterwegs schmelzen und dadurch als Regen runterkommen.



Bildquelle: Sina Schuldt/dpa Symbolbild