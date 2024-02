Alkoholsucht: Wo die Deutschen am meisten trinken

Insbesondere im Norden Deutschlands ist der Missbrauch von Alkohol weit verbreitet. 2022 waren in Mecklenburg-Vorpommern 2,35 Prozent der Bevölkerung wegen einer Alkoholabhängigkeit in Behandlung. In Bremen waren es 2,28 Prozent. Der Bundesschnitt lag bei 1,71 Prozent.