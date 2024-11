Dass Wäsche auch bei Minusgraden an der frischen Luft trocknet, liegt an dem physikalischen Vorgang der Sublimation: Gefrorenes Wasser wird zu gasförmigem Wasserdampf.



Nasse Wäsche gefriert also auf der Leine. Daher sollten sich Wäschestücke beim Aufhängen nicht berühren und auch nicht durch Wind an Wände stoßen, da dies der Wäsche im gefrorenen Zustand schaden könnte.



Wichtig: Die Wäsche ist erst dann richtig trocken, wenn die Froststarre vollständig beendet ist. Wird sie zu früh in die Wohnung geholt, verdampft das Eis und erhöht dort die Luftfeuchtigkeit.