Reisekrankheit: Das hilft gegen Übelkeit beim Reisen

Warum die Reisekrankheit eine Kopfsache ist

Wie sich die Reisekrankheit bemerkbar macht

Reisetabletten und Medikamente - Was hilft gegen Reiseübelkeit?

Welche Hausmittel gegen die Reisekrankheit helfen

Wie die richtige Platzwahl helfen kann

Die Wahl des richtigen Platzes kann die Auswirkungen einer Reisekrankheit lindern. Im Auto sitzt man am besten vorne und guckt während der Fahrt auf die Straße, um widersprüchliche Signale an das Gehirn so weit wie möglich zu reduzieren. Im Zug ist dafür ein Platz am Fenster in Fahrtrichtung empfehlenswert und im Flugzeug an den Tragflächen. Auf dem Schiff ist eine Position in der Mitte für Betroffene am besten. Dazu der Reisemdiziner Tomas Jelinek: