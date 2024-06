Bis zu 54 Cent teurer: ADAC rät vom Tanken an Autobahn ab

Wer in der anstehenden Sommerreisesaison an der Autobahn tankt, zahlt einer ADAC-Stichprobe zufolge häufig drauf.

Preisunterschiede bis zu 54 Cent pro Liter

Kurzer Umweg zum Tanken lohnt laut ADAC praktisch immer

Preisanstieg zu Reisezeit-Beginn wohl eher Zufall

Zuletzt haben die Spritpreise nach einer wochenlangen Talfahrt wieder etwas zugelegt. Dass dies in etwa zeitgleich mit dem Beginn der Sommerreisezeit in den ersten Bundesländern passiert, ist allerdings wohl eher Zufall.

ADAC rät: Abends tanken

Neben dem Abfahren von der Autobahn rät der ADAC zudem, abends zu tanken. Dann sind beide Kraftstoffe in der Regel einige Cent billiger als am Morgen. Und wer ins Ausland fährt, sollte die Spritpreise am Ziel betrachten, wie aus Daten der EU-Kommission hervorgeht. So sind Kraftstoffe vor allem im Osten und Südosten Europas in der Regel deutlich billiger als hierzulande.