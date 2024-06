Barcelona will Ferienwohnungen wegen Wohnungsnot abschaffen

Im Kampf gegen die Wohnungsnot will Barcelona bis Ende 2028 die Vermietung von Ferienwohnungen abschaffen. Alle Wohnungen, die derzeit legal an Touristen für einen kurzfristigen Aufenthalt vermietet würden, würden dann von Bewohnern der Metropole im Nordosten von Spanien benutzt werden können, erklärte Bürgermeister Jaume Collboni am Freitag vor Journalisten.