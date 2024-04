Sylt, Amrum und Föhr: Ärger wegen illegaler Ferienwohnungen

Auf Sylt etwa gibt es Gegenden mit 90 Prozent Ferienwohnungen. "Das hat sich nicht erst in den letzten fünf, sondern in den letzten 50 Jahren so entwickelt. Und das wird man auch nicht mehr so einfach rückgängig machen können", sagt Carsten Kerkamm, stellvertretender Bürgermeister der Gemeinde Sylt. Zumal die Inseln vom Tourismus lebten.