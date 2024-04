Vor Wahlen 2024: Verunsicherung wegen Fake News wächst

Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Der Internationale Faktencheck-Tag an diesem Dienstag legt das Augenmerk auf die Reichweite und den Einfluss von Falsch-Informationen im Netz. Experten warnen vor gezielten Desinformationskampagnen. Gerade im Superwahljahr 2024 mit den US-Wahlen , der Europawahl und drei Landtagswahlen in Deutschland könnten diese gefährlich werden.

Beeinflussung durch Umfragen

Ein Beispiel: In regelmäßigen Abständen werden unseriöse Wahlumfragen kolportiert. So freute im Januar der AfD-Bundestagsabgeordnete Marc Bernhard, dass seine Partei in Baden-Württemberg bei den Wählerstimmen fast gleichauf mit der CDU liege, ein bayerischer Parteifreund sah die AfD "nur noch zwei Prozent hinter der CDU".

So wurden Umfrage-Höhenflüge suggeriert, die es in Wirklichkeit gar nicht gab. Denn die vermeintlichen Werte waren nicht valide. Hinter ihnen steckte in diesem Fall das Institut "PrognosUmfragen", das seine Methodik und Finanzierung nicht transparent macht. Eine Umfrage von Infratest dimap im Auftrag des SWR ergab dabei, dass die AfD Mitte Januar 14 Prozentpunkte hinter der CDU lag.

Informationen zu hinterfragen und zu überprüfen ist in unserem digitalen Zeitalter von großer Bedeutung. Am internationalen Fact-Checking Day, soll dies besonders betont werden.

Starke Rechte befeuert Ausbreitung der Desinformation

Das Bundesinnenministerium (BMI) sieht auch Deutschland im Fadenkreuz russischer Einflussaktivitäten, die vor allem darauf abzielten, "Vertrauen in die Handlungsfähigkeit und Kompetenz europäischer Institutionen zu untergraben und vorhandene Spaltungspotenziale in der Gesellschaft zu vertiefen", so eine Sprecherin.

Falschbehauptungen können sich lange im Netz halten

Kandidaten streuen teils selbst Falschnachrichten

Beispiele wie der Wahlkampf von Jair Bolsonaro in Brasilien oder von Donald Trump in den USA zeigen, dass das Vertrauen in demokratische Prozesse besonders dann geschwächt wird, wenn die Kandidaten selbst Misstrauen säen. Dass Trumps Lügen über vermeintliche Wahlfälschungen konkrete Folgen haben, zeigte der gewalttätige Sturm auf das Kapitol im Januar 2021.

Für einen solchen Schaden hat Desinformation hierzulande bislang nicht gesorgt. Dennoch geht Lamberty davon aus, dass solche Erzählungen in einzelnen Milieus "ihren Beitrag zur Radikalisierung leisten". So haben bei vergangenen Wahlen Verschwörungsideologen und Rechtsradikale versucht, Behauptungen zu einem weitreichenden Wahlbetrug zu verbreiten - teils auch mithilfe von AfD-Politikern. Die Botschaft an die Anhänger: Die Wahlen in Deutschland sind nicht vertrauenswürdig.