Super-Wahljahr: Wie gefährlich sind Audio-Deepfakes?

Wir bieten auf der Webseite deepfake-total.com die Möglichkeit, eigene Dateien hochzuladen und auf Fälschungen prüfen zu lassen, um so eine Einschätzung zu erhalten. Die Hoffnung ist, auch Nicht-Wissenschaftlern ein einfaches Tool an die Hand zu geben, mit dem Fakes erkannt werden können. In der Zukunft könnten solche Systeme direkt in soziale Medien integriert werden, um Fakes automatisch zu markieren.