Wie die AfD um Migranten wirbt - und "Remigration" fordert

"Türken in Deutschland sollten AfD wählen", findet Maximilian Krah , AfD-Spitzenkandidat für die Europawahl . In einem Tiktok-Video begründet der für seinen Populismus bekannte Europa-Parlamentarier das unter anderem so: "Sie sollten eine Partei wählen, die weitere Zuwanderung blockiert. Denn diejenigen, die jetzt reinkommen: Wem nehmen sie denn die Wohnung und die Arbeitsplätze weg?"