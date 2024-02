AfD auf TikTok: So abgehängt sind die anderen Parteien

Krah selbst betonte gegenüber der Nachrichtenseite " t-online ", dass aktuell kein Dienstleistungsverhältnis bestehe, bestätigte aber, dass Ahrens in der Vergangenheit beauftragt wurde. Seit Jahren baut Ahrens rechte Kampagnen in den sozialen Medien auf - insbesondere auf TikTok. Bei einem Vortrag am rechtsextremen Institut für Staatspolitik in Schnellroda im September 2023 gab er Einblicke in sein Vorgehen.