Warum steht der Müllermilch-Chef in der Kritik?

Es ist nicht das erste Mal, dass Müllers politische Haltung in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Müller hat vor seinem Umzug in die Schweiz lange in Bayern gelebt. Laut eigener Aussage ist er seit 30 Jahren Mitglied in der CSU . Sein Unternehmen "Sachsenmilch Anlagen Holding GmbH" hat mehrfach an die CDU gespendet - 2020 flossen etwa 100.000 Euro an die Partei.