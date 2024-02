Einreiseverbot: Der Haken am Verfahren gegen Martin Sellner

AfD-Politiker, Neonazis und Unternehmer sollen bei einem Treffen über die Vertreibung von Millionen Menschen aus Deutschland gesprochen haben, so das Recherchenetzwerk Correctiv. 10.01.2024 | 1:46 min

Ausländerbehörde prüft Einreiseverbot

Die Stadt Potsdam will nun offenbar erreichen, dass es Sellners letzter, öffentlichkeitswirksamer Grenzübertritt war. Wie sie gestern bekannt gab, prüft die dortige Ausländerbehörde aktuell ein Einreiseverbot. Sollte es dazu kommen, würde das Verbot für die Einreise in ganz Deutschland gelten. Doch was sind die Voraussetzungen?

Grundsätzlich gilt: Als EU-Bürger darf sich Sellner innerhalb der EU frei bewegen. Diese sogenannte Freizügigkeit kann zwar eingeschränkt werden, doch die Hürden sind hoch. Denn das Recht innerhalb der Europäischen Union zu reisen, ist eines der Kernversprechen der EU an seine Bürger: Eine Grundfreiheit, in Deutschland vergleichbar mit einem Grundrecht, die nur in Ausnahmefällen entzogen werden darf.

Typischer Fall: Terrorismus

Die Ausländerbehörde in Potsdam muss nun also prüfen, welche Gefahr von Sellner ausgeht. Der Österreicher war in seinem Heimatland bereits wegen Terrorunterstützung, Verhetzung und der Bildung einer kriminellen Vereinigung angeklagt. Verurteilt wurde er in den vergangenen Jahren aber nicht. Und: Vorstrafen allein würden ohnehin nicht ausreichen.