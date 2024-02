TikTok-Videos: So ködern Rechtsextreme Kinder & Jugendliche

Laut einer Studie, die die Bildungsstätte Anne Frank zum Safer Internet Day präsentiert hat, spielt Social Media eine unterschätzte Rolle bei der Verbreitung von Rechtsextremismus. 06.02.2024 | 1:33 min

Klicks mit unscheinbaren Clips generieren

Auch das nächste Video wirkt zunächst unscheinbar: "Wisst ihr, was das Geheimnis ist, warum ich so gut aussehe?", fragt ein durchtrainierter Mann in die Kamera. Die Anwort: "Chicken Nuggets und Milchshake von Netto." Dann ist der auf Unterhaltung ausgelegte, siebensekündige Clip auch schon vorbei.