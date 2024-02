Mathilda Huss: Kruder Rassenwahn der Schlossherrin?

Huss hat offenbar engen Kontakt zum AfD-Spitzenkandidaten für die Europawahl, Maximilian Krah . Anwohner wollen sie und Krah im Herbst 2023 vor dem Landhaus Adlon gesehen haben. Huss begleitete Krah und den AfD-Spendenbeschaffer David Bendels Ende 2022 zum Treffen der jungen Republikaner in New York und nahm im Juni 2023 an Krahs Seite an einer Wahlkampfveranstaltung der bayerischen AfD in Peißenberg teil. Die Sitzung wurde von der AfD-Bundestagsabgeordneten Gerrit Huy geleitet, die auch am Geheimtreffen in Potsdam im November 2023 teilnahm.