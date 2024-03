Die gefährlichen "Remigrations"-Pläne von Martin Sellner

Wenn Martin Sellners Ziele Wirklichkeit werden würden, müsste Deutschland in wenigen Jahren Millionen Menschen ausweisen oder abschieben - auch deutsche Staatsangehörige. Der österreichische Rechtsextremist hat ein Buch zur "Remigration" geschrieben und rechnet darin vor: Nur 86 Boeing-Flüge bräuchte es, um den Großteil aller Afghaninnen und Afghanen aus Deutschland zu bringen. Bis 2040 würden dann nur noch "rund 2.500 nichtassimilierte Afghanen in Deutschland leben".

Sellner will Menschen mit deutschem Pass loswerden

In seinem Buch macht Martin Sellner eine für viele Menschen bedrohliche Rechnung auf: Er will bis zu 3,5 Millionen Asylbewerber und Asylberechtigte sowie drei bis vier Millionen in Deutschland lebende Ausländer "remigrieren". Auch deutsche Staatsangehörige, die er für "nichtassimiliert" hält, will er aus dem Land verdrängen. Potential sieht er etwa bei den zwischen 2,6 Millionen und 4,3 Millionen Doppelstaatlern. Sollten diese "Probleme verursachen", sei eine "Aberkennung der deutschen Staatsbürgerschaft anzudenken".