Die AfD, der Verfassungsschutz und 210 Beweisanträge

Verlesung der Anträge dauerte Stunden

Gegen die Anträge an sich war juristisch nichts einzuwenden. Das Prozessrecht schreibt das Verlesen in der mündlichen Verhandlung vor. Doch die Art, wie die AfD-Anwälte die Anträge stellten sorgte dafür, dass sich das Verfahren schon an diesen beiden ersten in die Länge zog: Jeder Antrag wurde einzeln verlesen, auch wenn sich beim darauffolgenden Antrag nur der Name des Zeugen änderte.