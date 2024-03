AfD als Verdachtsfall beobachten? Was ein Gericht nun prüft

Es geht um nicht mehr als einen Verdacht, heute vor dem Oberverwaltungsgericht Münster. Doch schon dieser Verdacht hat es in sich. Denn er betrifft mit der AfD eine Partei, die im Bundestag und sämtlichen Länderparlamenten sowie im EU-Parlament vertreten ist - in einer Zeit, in der zugleich über ein Verbotsverfahren diskutiert wird