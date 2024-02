NRW-Parteitag: Steht die AfD zu ihrer rechtsextremen Jugend?

Auf dem Parteitag in Marl wird auch ein bei der JA beliebter Unterstützer zu Wort kommen - der AfD-Bundestagsabgeordnete Matthias Helferich . Im Parlament gehört er keiner Fraktion an. Dass er sich in internen Chats selbst als das "freundliche Gesicht des NS" bezeichnet hatte, hatte in der Partei viele empört. Helferich könnte nun aber für den Landesvorstand kandidieren, was eine weitere Radikalisierung bedeuten würde.