Wohnungsnot auf Ibiza: Touristen feiern, Einwohner verzagen

Ibiza - eine Insel im Mittelmeer mit einem legendären Ruf: Türkise Buchten, lange Sonnenuntergänge und rauschende Partys. Doch dieser Ruf hat seinen Preis: Der Eintritt zur Party kostet gerne 40 Euro, das Bier an der Bar bis zu 18 Euro.

Besonders für die Insulaner ist die Insel kaum noch erschwinglich - vor allem hohe Wohnungspreise bereiten ihnen Sorge, so wie Pepe Pisset.

Mietpreise auf Ibiza: Purer Wucher

Er ist Fischer in zweiter Generation, sein Boot gehörte schon seinem Vater. Doch leben kann er vom Fischfang längst nicht mehr. Das macht sich im Alltag bemerkbar. Das Inselleben: zu teuer.

Du kannst nicht einfach in irgendein Restaurant gehen, denn je nachdem wo du landest, wirst du mindestens 200 Euro zahlen.

Zeit für sein Boot hat der Fischer nur nachmittags, vormittags arbeitet er zusätzlich in der Autowerkstatt für 1.600 Euro netto. Doch allein die Miete verschlingt 1.200 Euro. Und das ist noch günstig. Die Preise auf dem Wohnungsmarkt: purer Wucher.

Zwischen Mai 2023 und Mai 2024 sind die Mietpreise auf den Balearen laut dem spanischen Immobiliennetzwerk Idealista um 18 Prozent gestiegen, verglichen mit einem landesweiten durchschnittlichen Anstieg von 12 Prozent in Spanien. Laut dem Immobilienportal Indomio lag der Quadratmeterpreis zur Miete in der Inselhauptstadt Ibiza-Stadt im Mai 2024 bei knapp 28 Euro.

Insulaner zeltet auf Ibiza

Auch Felipe Keily hat diese Erfahrung gemacht. Der Argentinier mit italienischem Pass arbeitet als Musiker auf der Insel. Am Tag verdient er durchschnittlich 100 Euro. Genug, um ein gutes Leben zu führen, dachte er. Doch die Rechnung hat er ohne den völlig überteuerten Wohnungsmarkt gemacht:

Felipe Keily wollte das nicht weiter hinnehmen und ist in ein Zelt gezogen, das auf einem öffentlichen Parkplatz steht. Er kocht nun im Wohnwagen eines Freundes, geduscht wird im Fitnessstudio. Was für Felipe Keily eine freie Wahl war, ist für Maria und ihre Familie pure Not.