Diese Füllung besteht zu 80 Prozent aus Keramik und zu 20 Prozent aus Kunststoff. Sie ist in verschiedenen Farbtönen erhältlich. Der Einsatz von Komposit eignet sich vor allem für kleine Schäden an den Zähnen, besonders an den Frontzähnen, den Schneidezähnen. Die Verwendung dort wird von den Krankenkassen übernommen. Ab Januar 2025 gilt diese Kostenübernahme auch im Seitenzahnbereich, also für die Backenzähne.



Vorteile: Komposit-Füllungen sind robust und langlebig. Optisch sind sie kaum vom natürlichen Zahn zu unterscheiden. Außerdem sind sie kostengünstig.



Nachteile: Beim Trocknungsvorgang der Füllung schrumpft der Kunststoff, sodass sich ein kleiner Spalt zwischen Zahn und Füllung bilden kann, der anfällig für Karies ist. Zudem ist das Einsetzverfahren zeitaufwendig.