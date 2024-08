Den Lebensmittel-Code entschlüsseln: GTIN, PLU-Code und mehr

Das Identitäts- oder Genusstauglichkeitskennzeichen ist oval und schwarz-weiß. Es besteht aus einem dreiteiligen Code. Der erste Teil ist eine Abkürzung für das Erzeugerland. Dann folgt in der Mitte des Ovals die Abkürzung des Bundeslandes, in dem der Betrieb steht, und die Zulassungsnummer des Betriebs. Der dritte Teil ist die Abkürzung für die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft. Bei deutschen Produkten ist das EG. Bei anderen Herkunftsländern können andere Abkürzungen für die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft genutzt werden.Auf der Seite des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit gibt es eine Datenbank , in der man durch die Informationen aus dem Identitätskennzeichen genau nachvollziehen kann, aus welchem Betrieb das Lebensmittel stammt.