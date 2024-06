Die "Essbare Stadt": Mit "Urban Foraging" auf Nahrungssuche

Bärlauch, Äpfel, Holunder und mehr: In den Städten gibt es einige essbare Pflanzen, die man sammeln kann. Was ist dabei zu beachten?

Altes Wissen neu interpretiert

Das englische Wort "Foraging" bedeutet so viel wie "Sammeln" oder "Nahrungssuche"; Urban Foraging ist also das Sammeln von Nahrung im urbanen Raum. Was derzeit als neuer Begriff aus dem US-amerikanischen Raum in deutsche Städte schwappt ist "nichts anderes als ein altes Konzept, nämlich, sich aus der Umgebung zu ernähren", sagt Marja Rottleb, Referentin für Umfeldberatung und Garten beim Naturschutzbund Deutschland (NABU).