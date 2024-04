Sie können Bärlauch auch als Bund im Bioladen, auf Wochenmärkten, im Supermarkt oder beim Gemüsegärtner einkaufen. Der Bärlauch kann gut gewaschen und in ein feuchtes Küchentuch eingeschlagen ins Gemüsefach gelegt werden. Die Aufbewahrung in einem mit etwas Wasser gefüllten Glas, das ins Türfach des Kühlschranks gestellt wird, geht auch. In diesem Fall kommt er stehend in das Glas, das mit Folie überstülpt wird. So hält sich der Bärlauch circa drei bis fünf Tage frisch.