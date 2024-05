Alternativen zu Reis: Graupen, Quinoa oder Buchweizen?

In Lebensmitteln kommt Arsen in organischer und anorganischer Form vor. Meeresfrüchte und Fisch enthalten beispielsweise organische Arsenverbindungen. Reis nimmt beim Wachstum dagegen anorganisches Arsen auf. Dieses gilt als giftig und krebserregend. Die EU hat deshalb Grenzwerte für anorganisches Arsen in Reis und Reisprodukten festgelegt.Wie viel Arsen im Reis zu finden ist, hängt vom Arsengehalt im Boden, im Wasser sowie von der Reissorte ab. Der größte Anteil befindet sich in der Schale des Korns. Deshalb enthält ungeschälter Vollkornreis oft mehr Arsen als geschälter weißer Reis.