Die Warnungen der Influencer in Sozialen Medien klingen alarmierend: "In Reis ist Arsen enthalten, was Haut-, Lungen- und Blasenkrebs fördert - und das sogar laut Studie", heißt es im Video eines Gesundheitsberaters bei TikTok. Reisprodukte seien "stark krebserregend", warnt ein "Fitness- und Ernährungscoach" in einem Facebook-Video. "Besonders Babys sind gefährdet", schreibt eine Mutter an ihre knapp 17.000 Follower bei Instagram.