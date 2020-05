In Südtirol findet Nelson Müller heraus, wie Hersteller es hinbekommen, das ganze Jahr über makellose Äpfel zu verkaufen. Jeder zehnte in Deutschland verkaufte Apfel kommt aus den Alpentälern Italiens. Hier wachsen Bäume in Reih und Glied unter Plastikplanen. Bis zu dreißigmal werden die Früchte gespritzt und bis zu einem Jahr lang gelagert. Nelson Müller will wissen: Wie viel an Vitaminen bleibt in den Äpfeln während der Lagerung erhalten und wie gut schmecken sie danach? Ein Test mit erstaunlichen Ergebnissen.