Der Barcode wird 50: Fakten, die Sie noch nicht kennen

Funktionsweise und Verbreitung

Die Premiere des Barcodes

Im Jahr 1971 einigten sich Händler und Hersteller in den USA auf den "Universal Product Code" (UPC). Die Premiere des Barcodes fand am 26. Juni 1974 statt, als in einem Marsh-Supermarkt in Ohio eine Packung Kaugummi der Marke Wrigley's Juicy Fruit gescannt wurde.

In Europa einigten sich Händlerorganisationen 1976 auf den 13-stelligen EAN-Code, später umbenannt in GTIN. In Deutschland wurde der erste Strichcode von der Wuppertaler Firma Wichartz am 1. Juli 1977 auf einer Gewürzmischung verwendet. Die erste Scannerkasse wurde im Oktober 1977 in einem "Südmarkt"-Supermarkt in Augsburg in Betrieb genommen. Ab 1984 trugen fast alle verpackten Lebensmittel in Deutschland einen Barcode.