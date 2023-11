BBC-Interview von 2003: Hat Banksy seinen Namen verraten?

Banksys Stimme in einem Interview von 2005 zu hören

Wer ist Banksy? Über die Identität des Künstlers wird seit Jahren gerätselt. 29.04.2020 | 2:29 min

Das Interview wurde vom damaligen BBC-Kulturkorrespondenten Nigel Wrench geführt. Als die BBC nun den Podcast "The Banksy Story" veröffentlichte, in dem Banksys Stimme in einem US-Radiointerview von 2005 zu hören ist, erinnerte sich Wrench an das Gespräch, wie der öffentlich-rechtliche Sender am Dienstag berichtete. Er fand sein gesamtes Interview zu Hause auf einer Minidisc - und die BBC ergänzte ihren eigentlich beendeten Podcast eigens um eine Episode.