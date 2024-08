Parkplatznot bekämpfen: Feierabend-Parken in Düsseldorf

Supermarktparkplätze, die über Nacht leerstehen, könnten eine Lösung gegen die Parkplatznot in Städten sein. In Düsseldorf läuft dazu gerade ein Versuch.

Laut Kraftfahrtbundesamt waren am 1. Januar 2024 49,1 Millionen PKW in Deutschland zugelassen, ein neuer Rekord. Damit kommen auf 1.000 Einwohner aktuell 719 Autos, ebenfalls ein neuer Bestwert. 2012 waren es noch 534 Autos pro 1.000 Einwohner.

Es zeigt sich, dass die Anzahl neu zugelassener Autos deutlich schneller wächst als die Bevölkerung. Das wird besonders in dicht bebauten Innenstädten zu einem immer größeren Problem. Das sieht auch Düsseldorfs Oberbürgermeister Stephan Keller ( CDU ) so.

In den innenstädtischen Wohnquartieren liegt ein erheblicher Parkdruck vor.

In der Straßenverkehrsordnung ist es klar geregelt: Unbefugtes Parken auf Behindertenparkplätzen ist verboten. Aber was ist, wenn man als Mann auf einem Frauenparkplatz parkt?

Nachts günstig bei Supermärkten parken

Um bei der Parkplatznot Entlastung zu schaffen, läuft in Düsseldorf aktuell ein Pilotprojekt. Die Idee: Nachts können Bürger ihr Auto auf Supermarkt-Parkplätzen abstellen. Die Discounter-Riesen ALDI Süd und Lidl beteiligen sich mit drei beziehungsweise fünf Filialen an dem Projekt. Über mehrere Stadtbezirke verteilt stehen insgesamt 190 Parkplätze zur Verfügung, die den Parkdruck mindern sollen.

So funktioniert das Feierabend-Parken

Der abendliche Parkraum ist über eine App buchbar. Fotos bei der Buchung zeigen an, welche Flächen für das Feierabend-Parken vorgesehen sind. Nutzer können aus unterschiedlichen Modellen wählen: Eine einzelne Nachtmiete gibt es für vier Euro, das Monatsabo kostet 30 Euro. Zum Vergleich: Betreiber von Parkhäusern in Düsseldorf werben online mit Angeboten in Höhe von mehreren hundert Euro für ein nächtliches Monats-Abonnement.