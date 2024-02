Diese Fahrassistenzsysteme sind ab Juli Pflicht in Neuwagen

Was für Generationen von Fahrschülern Pflicht-Wissen war, könnte bereits in naher Zukunft irrelevant sein. Denn die Europäische Union schafft den Reaktionsweg praktisch ab: Ab 7. Juli 2024 greifen in der EU neue Vorgaben, wodurch zahlreiche Fahrassistenzsysteme für Neuwagen verpflichtend werden - darunter der Notbremsassistent, der den Bremsvorgang beinahe in Echtzeit einleitet.