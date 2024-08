Mit dem E-Rezept Arzneimittel im Internet bestellen

Seit der Einführung des E-Rezepts sind fast alle rezeptpflichtigen Medikamente für gesetzlich krankenversicherte Menschen in jeder Apotheke ihrer Wahl online bestellbar. "Das E-Rezept können gesetzlich Versicherte auf mindestens drei verschiedenen Wegen an jede Apotheke ihrer Wahl - egal ob online oder vor Ort - übermitteln", erklärt Splett. "Das Rezept liegt auf einem zentralen Server und kann einmalig von einer Apotheke abgerufen werden", so Splett. So werde der datenschutzkonforme und sichere Zugang zum Medikament sichergestellt.