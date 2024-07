Steuererklärung: Fristen für die rechtzeitige Abgabe

Fristen für die Steuererklärung 2023

Bis zum 2. September 2024 muss die Steuererklärung für den Veranlagungszeitraum 2023 beim Finanzamt eingegangen sein, wenn man keine Hilfe durch Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein in Anspruch nimmt. Da der eigentliche Stichtag, der 31. August, auf einen Samstag fällt, bekommt man den Sonntag für die Erstellung in letzter Minute geschenkt. Wer sich bei der Steuererklärung beraten lässt, muss erst am 2. Juni 2025 abgeben.

Normalerweise kommt die Aufforderung zur Abgabe einer Steuererklärung vom Finanzamt. Auch wenn man so einen Brief nicht erhält, kann es sein, dass man dazu verpflichtet ist, eine Erklärung zu machen. Die Abgabepflicht betrifft:

Ab Veranlagungszeitraum 2024 gelten wieder Vor-Corona-Fristen

Andere Fristen bei freiwilliger Abgabe

Die zuvor genannten Fristen gelten für alle, die zur Abgabe einer Steuerklärung verpflichtet sind. Das sind die allermeisten Steuerzahler. Wer nicht verpflichtet ist und freiwillig eine Erklärung machen möchte, hat vier Jahre Zeit, sich die zu viel gezahlte Lohnsteuer vom Finanzamt zurückzuholen. 2024 sind also noch freiwillige Steuererklärungen für die Jahre 2023, 2022, 2021 und 2020 möglich. Steuererklärungen aus den Jahren davor werden nun nicht mehr bearbeitet. Für rund 90 Prozent lohnt sich die Arbeit an der (freiwilligen) Steuererklärung und es gibt eine Rückzahlung.

Was tun, wenn die Zeit nicht reicht?

Ist man ein oder zwei Tage nach Fristende mit der Steuererklärung fertig und gibt sie ab, kann man meist darauf hoffen, dass das Finanzamt sich kulant zeigt und die Abgabe so akzeptiert. Wenn sich die Arbeiten an der Erklärung aber noch Wochen oder gar Monate hinziehen, sollte man eine Fristverlängerung beantragen. Das geht meist per Mail oder Fax an das zuständige Finanzamt. Am besten nennt man den Grund für die Verzögerung (dies können zum Beispiel Krankheit oder fehlende Unterlagen sein) und gibt eine Perspektive, bis wann man die Steuererklärung einreichen kann. Meist werden Verlängerungen von bis zu vier Monaten gewährt.