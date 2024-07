Steuerfreien Überstundenzuschlag? Grüne kritisieren Ampel

"Lust auf Überstunden", so hatte es sich Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) gewünscht. Der Hintergrund: Die Babyboomer gehen bald in Rente, es fehlen Arbeitskräfte . Die Bundesregierung will deswegen Mehrarbeit attraktiver machen. Ein Mittel: Die Zuschläge für Überstunden sollen steuer- und beitragsfrei werden. So steht es in der Wachstumsinitiative , auf die sich die Spitzen der Ampel-Koalition geeinigt haben und die in der kommenden Woche vom Kabinett beschlossen werden soll.