Kindergeld, Freibetrag, Zuschlag: Mehr Geld für Familien

Der Bundeshaushalt für das kommende Jahr bringt nicht nur Einsparungen mit sich. Auch einige Verbesserungen für Familien will die Bundesregierung auf den Weg bringen. Hier das Wichtigste auf einen Blick:

Kindergeld steigt um fünf Euro

Ab 1. Januar 2025 wird das Kindergeld von derzeit 250 Euro pro Kind und Monat um fünf Euro steigen . Das Kindergeld war zuletzt zum 1. Januar 2023 erhöht worden: Zuvor hatten Familien für das erste und zweite Kind jeweils nur 219 Euro erhalten. Nach Angaben des Bundesfamilienministeriums erhielten Eltern in Deutschland zuletzt für knapp 17,8 Millionen Kinder Kindergeld, Stand Juni 2024.

Regierung erhöht Kindersofortzuschlag

Kinderfreibetrag steigt auf 9.540 Euro

Um Familien steuerlich zu entlasten, wird der Kinderfreibetrag in diesem Jahr bereits um 228 Euro auf 9.540 Euro angehoben . Im kommenden Jahr soll er dann noch mal um weitere 60 Euro steigen. Der Kinderfreibetrag ist eine Steuerentlastung für die Ausgaben, die Familien durch Kinder entstehen. Der Freibetrag wird vom zu versteuernden Einkommen der Eltern abgezogen.

Wenn er steigt, verringert sich also das Einkommen, auf das Steuern fällig werden - und folglich die Steuerlast der Eltern. Dabei ist zu beachten, dass Kindergeld und Kinderfreibetrag miteinander gekoppelt sind und es nur möglich ist, eins von beidem steuerlich geltend zu machen. Was am Ende für die Eltern günstiger ist, prüft das Finanzamt automatisch.