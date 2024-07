Aktienanleihe: Was der Mix aus Aktie und Anleihe bringt

Ute bezahlt (wegen des Kurses am Kauftag) für Ihre Aktienanleihe 1.010 Euro. Sie erhält bei Fälligkeit für genau ein halbes Jahr Zinsen, bei einem Zinssatz von 10 Prozent per annum sind dies 50 Euro (die Abgeltungsteuer schlägt hier allerdings auch noch einmal zu).



Ganz wichtig: Ute bekommt aber nicht ihre 1.000 Euro Nominalwert zurückbezahlt, sondern sie erhält stattdessen Aktien der Fernsehen AG in ihr Depot gebucht. Am Emissionstag waren die 20 Aktien noch genauso viel wert wie ihre nominal gezahlten 1.000 Euro, am Fälligkeitstag sind sie aber durch einen deutlichen Kursrutsch nur noch 500 Euro wert.



So wurden aus 1.010 Euro trotz eines hohen Zinssatzes 550 Euro. Unter Einberechnung der Kapitalertragssteuer sogar nur knapp 538 Euro. Ein riskantes Geschäft also - in diesem Beispiel sogar ein sattes Verlustgeschäft.