Wero: So funktioniert die Alternative zu Paypal und Co.

Zahlungen über die Kreditkarte oder Digital Wallets haben jedoch ihre Tücken. Sowohl Kreditkartendaten als auch Anmeldeinformationen für Wallets können von Betrügern über sogenannte Phishing-Verfahren in Erfahrung gebracht und ausgenutzt werden. Zusätzlich wird der Markt für Anbieter von digitalen Wallets wie PayPal, Google Pay und Co. vor allem von US-amerikanischen Anbietern dominiert.

Sicher zahlen mit der Kreditkarte und Co.

Wero soll Online-Zahlungen vereinfachen

Die European Payment Initiative (EPI) - ein Zusammenschluss aus 16 europäischen Banken - hat sich zum Ziel gesetzt, digitale Zahlungen innerhalb Europas zu vereinfachen und Sicherheitsbedenken zu beseitigen. Dafür bringen sie ab Juli 2024 zunächst in Deutschland und Belgien die digitale Wallet Wero auf den Markt, die eine Marktlücke schließen und die europäische Souveränität, was digitale Zahlungsmittel angeht, fördern soll.

Europaweit von Handy zu Handy zahlen

Wero-Wallet: Zunächst nur P2P-Überweisungen

Am 2. Juli 2024 startet Wero bei vielen deutschen Banken mit reduziertem Funktionsumfang: Die App ermöglicht zunächst nur direkte Person-zu-Person-Überweisungen, die in Echtzeit abgewickelt werden sollen. Nach und nach sollen weitere Länder - zuerst die Niederlande und Frankreich - eingegliedert werden.

Erst ab 2025 kommen dann zusätzliche Funktionen wie die Zahlung in Online-Shops hinzu. Ab 2026 soll mit Wero auch im stationären Handel gezahlt werden können. Ob sich Wero also tatsächlich zur Alternative zu Kreditkarte, PayPal und Co. entwickelt, wird sich erst in Zukunft zeigen.