Brot vom Bäcker oder Discounter: Was ist besser?

Auf Anfrage machen drei der größten Discounter in Deutschland - Lidl , Penny und Aldi Süd - folgende Angaben zu den Herstellungsorten ihrer Backwaren: Aldi Süd betont, mit rund 70 regionalen Bäckereien in Deutschland zu kooperieren. Lidl gibt an, "zahlreiche" Produkte in einer in Deutschland ansässigen Großbäckerei herstellen zu lassen und auch Penny nennt eine deutsche Großbäckerei als "wichtigen Baustein". Keine der drei Discounter-Ketten gibt allerdings Auskunft über die Herkunftsorte des vollständigen Sortiments.